Бойовики на вихідних посилено обстрілювали Дебальцеве, Щастя і Станицю Луганську

Про це повідомляє Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

Після нанесення двох послідовних вогневих ударів українськими РСЗВ «Град», супротивник спочатку був зупинений, а потім відійшов у район н. п. Ясинувата.

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В районі Донецького аеропорту тривали запеклі бої. Будівлю старого терміналу практично зруйновано і до неділі 07.12 перебувало на нейтральній смузі, простреливаясь обома сторонами. У неділю ввечері противник в черговий раз завдав потужний артилерійський удар по позиціях «кіборгів». Артилерія українських військ завдала удару по вихідних позицій противника у Путиловки і в Куйбишевському районі Донецька.

В районі н. п. Волноваха протягом вихідних тривали контрбатарейні дуелі. В кінцевому підсумку українська артилерія нанесенням вогневих ударів змусила противника залишити передові вогневі позиції і відтягнути свої артилерійські підрозділи за Еленовку і Докучаевк.

В районі н. п. Трьохізбенка, Щастя та Станиця Луганська противник продовжує нанесення масованих вогневих ударів по позиціях українських військ. Міст в районі н. п. Щастя продовжують утримувати українські війська. Противником в основному застосовується ствольна артилерія (зазначається як мінімум робота 3-х батарей, одна з них - САУ), а також РСЗВ і міномети.

Противник продовжує посилено обстрілювати н. п. Дебальцеве. Протягом останніх двох діб зафіксовані потужні обстріл з ствольної і реактивної артилерії з боку Вуглегірська, Макіївки і з Чорнухинського напрямку. Також наносяться удари з мінометів і гаубиць за н. п. Никишино.