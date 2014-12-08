У Порошенка прогнозують, що місцеві вибори пройдуть в кінці жовтня

Про це повідомляє прес-служба партії.

"Скоріше за все вибори відбудуться в останній тиждень жовтня 2015-го року. Я не дуже вірю, що їх можна провести навесні. Ми просто ще не готові до цього. Потрібно змінити законодавство", – сказав Пацкан.

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Раніше лідер політичної партії «Об’єднання «Самопоміч», мер Львова Андрій Садовий заявив, що вважає - місцеві вибори в Україні потрібно проводити вже навесні наступного року.