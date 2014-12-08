Завтра депутати можуть розглянути відмову від позаблокового статусу і скасування амністії для бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.

“На моє переконання, вже завтра, у вівторок, ми можемо розглянути закон, який мав широке обговорення в суспільстві. Це стосується скасування позаблокового статусу нашої країни з тим, щоб ми могли мати перспективи євроатлантичної інтеграції нашої держави”, - підкреслив Турчинов і додав, що його фракція внесла відповідний законопроект під № 1014-2.

Крім того, Турчинов відзначив, що завтра ВР мала б розглянути проект постанови щодо “скасування голосування за закон щодо амністії для “ДНР” і “ЛНР”.

Депутат також зазначив, що одним із перших Верховна Рада має розглянути питання щодо календарного плану для того, щоб фракції та комітети могли спланувати свою подальшу діяльність. На засіданні в четвер, зазначив Турчинов, необхідно вже проголосувати порядок денний на всю першу сесію.

Як повідомляв УНІАН, депутати з фракції «Народний фронт» 2 грудня зареєстрували проект постанови про скасування рішення парламенту від 16 вересня про прийняття за основу та в цілому Закону "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей".

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Як зазначається в пояснювальній записці, з моменту підписання Мінських угод відбулося близько 3 тис. порушень режиму припинення вогню з боку груп бойовиків. Більше 100 українських солдатів і десятки мирних жителів були вбиті. Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається напруженою і суттєвих змін не зазнала. Підтверджуються факти прибуття нових підрозділів російських військ в зону АТО.

«Крім того, 2 листопада на окремих територіях Донецької та Луганської областей, всупереч передбаченому Мінським протоколом від 5 вересня плану мирного врегулювання конфлікту в цих адміністративно-територіальних одиницях, сепаратистськими воєнізованими формуваннями за сприяння Російської Федерації було організовано проведення псевдовиборів», - наголошують автори проекту постанови.

«За такої ситуації вбачається за доцільне невідкладно переглянути рішення, що ухвалювалися Верховною Радою України для забезпечення реалізації Мінських угод з метою деескалації конфлікту на сході України», - резюмують представники фракції «Народний фронт».