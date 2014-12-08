Завтра депутати можуть розглянути відмову від позаблокового статусу і скасування амністії для бойовиків
Лідер фракції “Народний фронт” Олександр Турчинов вважає, що завтра Верховна Рада має розглянути законопроект про відмову від позаблокового статусу України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.
“На моє переконання, вже завтра, у вівторок, ми можемо розглянути закон, який мав широке обговорення в суспільстві. Це стосується скасування позаблокового статусу нашої країни з тим, щоб ми могли мати перспективи євроатлантичної інтеграції нашої держави”, - підкреслив Турчинов і додав, що його фракція внесла відповідний законопроект під № 1014-2.
Крім того, Турчинов відзначив, що завтра ВР мала б розглянути проект постанови щодо “скасування голосування за закон щодо амністії для “ДНР” і “ЛНР”.
Депутат також зазначив, що одним із перших Верховна Рада має розглянути питання щодо календарного плану для того, щоб фракції та комітети могли спланувати свою подальшу діяльність. На засіданні в четвер, зазначив Турчинов, необхідно вже проголосувати порядок денний на всю першу сесію.
Як повідомляв УНІАН, депутати з фракції «Народний фронт» 2 грудня зареєстрували проект постанови про скасування рішення парламенту від 16 вересня про прийняття за основу та в цілому Закону "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей".
Читайте такожРаді запропонували заборонити депутатам, які голосували за «закони 16 січня», бути в керівництві комітетів
Як зазначається в пояснювальній записці, з моменту підписання Мінських угод відбулося близько 3 тис. порушень режиму припинення вогню з боку груп бойовиків. Більше 100 українських солдатів і десятки мирних жителів були вбиті. Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається напруженою і суттєвих змін не зазнала. Підтверджуються факти прибуття нових підрозділів російських військ в зону АТО.
«Крім того, 2 листопада на окремих територіях Донецької та Луганської областей, всупереч передбаченому Мінським протоколом від 5 вересня плану мирного врегулювання конфлікту в цих адміністративно-територіальних одиницях, сепаратистськими воєнізованими формуваннями за сприяння Російської Федерації було організовано проведення псевдовиборів», - наголошують автори проекту постанови.
«За такої ситуації вбачається за доцільне невідкладно переглянути рішення, що ухвалювалися Верховною Радою України для забезпечення реалізації Мінських угод з метою деескалації конфлікту на сході України», - резюмують представники фракції «Народний фронт».