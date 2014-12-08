Під Маріуполем сили АТО і бойовики зійшлися в бою - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Під Маріуполем відбувся бій під селом Миколаївка», - зазначив він.

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Також, за його словами, бойовики відкривали мінометний вогонь по опорних пунктах сил АТО біля сіл Чермалик і Новоселівка поблизу Маріуполя.