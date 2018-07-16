Конституційний суд України відкрив провадження з питання зарплати прокурорів - ГПУ

З відповідним поданням до КСУ звернулись 50 народних депутатів України.

Ухвалою колегії суддів Конституційного Суду України від 4 липня відкрито провадження з питання заробітної плати прокурорів. Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

Як зазначається, йдеться про конституційне провадження у справі з питання неконституційності положення пункту 26 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України у частині, яка передбачає, що норми і положення статті 81 закону «Про прокуратуру» застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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З відповідним поданням до Конституційного Суду звернулись 50 народних депутатів України, уповноваженим представником яких виступив народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Валерій Карпунцов, за ініціативи Ради прокурорів України.

«Суть питання полягає у тому, що законом України «Про прокуратуру» як гарантію незалежності від незаконного впливу, тиску чи втручання у здійснення повноважень визначено сталий посадовий оклад прокурора місцевої прокуратури з 1 січня 2017 року у розмірі дванадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Разом з тим законом «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28 грудня 2014 року Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України доповнено нормою, яка фактично зупинила дію закону «Про прокуратуру» у зазначеній частині», - йдеться у повідомленні.

У результаті, пояснили в прокуратурі, посадові оклади прокурорів виявились значно нижчими (більше ніж утричі) порівняно із сумами, передбаченими статтею 81 закону «Про прокуратуру» (постанова Кабінету міністрів України від 31 травня 2012 року №505 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів прокуратури» в редакції постанови Кабінету міністрів від 30 серпня 2017 р. №657).

Так, йдеться у повідомленні, порушення визначених законом «Про прокуратуру» гарантій незалежності прокурорів спонукало Раду прокурорів України звернутися до Карпунцова з проханням ініціювати звернення до КСУ щодо невідповідності Конституції згаданих норм Бюджетного кодексу.

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