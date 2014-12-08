Інтерпол не хоче оголошувати в розшук Януковича та ще шістьох колишніх чиновників

Про це заявив генеральний прокурор Віталій Ярема. "Сімох людей на чолі з Віктором Януковичем не оголошено на сьогодні в розшук Інтерполом. Вони нічого не відповідають", - сказав генпрокурор.

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За словами Віталія Яреми, Інтерполу надані усі необхідні матеріали щодо колишніх високопосадовців, що мають стати основою для оголошення цих осіб у міжнародний розшук:

"Ми привели їм (Інтерполу - УНІАН) приклади, матеріали, що там є і економічні злочини. І навіть якщо відкинути Януковича, то залиште Захарченка, Пшонку - які можуть бути політичні переслідування стосовно цих людей", – зазначив Віталій Ярема.

Проте, за його словами, Інтерпол все одно не оголошує колишніх українських посадовців у розшук.