МЗС відреагувало на інформацію про злив спецслужбам РФ секретних даних щодо СММ ОБСЄ

Українські дипломати просять Спеціальну моніторингову місію поінформувати про заходи, яких вона має намір вжити для запобігання подібних інцидентів у майбутньому.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість з приводу повідомлень про злив Федеральній службі безпеки РФ секретних даних щодо Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС України у зв'язку з повідомленнями про витік службових даних СММ на користь спецслужб Російської Федерації.

"МЗС України зі стурбованістю сприйняло повідомлення про загрозу безпеці членів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні внаслідок ймовірного втручання спецслужб Російської Федерації у роботу СММ, що спрямоване на дискредитацію спостережної діяльності СММ відповідно до її мандату", - йдеться у коментарі.

У зв'язку з цим в МЗС заявили, що звернулися до СММ з проханням "поінформувати про заходи, що будуть вжиті для недопущення повторення подібних випадків у майбутньому".

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"Українська сторона засуджує будь-які дії, що негативно впливають на безпеку спостерігачів СММ, зокрема погрози на їхню адресу, обмеження свободи пересування або викрадення службової чи приватного характеру інформації", - йдеться у коментарі.

МЗС України рішуче засуджує продовження Російською Федерацією цілеспрямованої політики агресії проти України, у тому числі через підрив авторитету СММ та перешкоджання реалізації Місією її мандату, наголосили українські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, ARD magazine у програмі Fakt оприлюднило результати журналістського розслідування, автори якого стверджують, що співробітник СММ нібито злив ФСБ РФ секретні дані про місію та її працівників, а також, що ФСБ стежила за співробітниками місії.

Як стверджується, ФСБ отримала інформацію про особисті дані представників місії, і зокрема про сімейний стан або про стан здоров'я. У документах також йдеться про особисті звички та вподобання, в тому числі деталі про жінок, які їм подобаються, про схильність до алкоголю та про фінансовий стан.

Відповідно до результатів розслідування, документи могли бути передані російським агентам одним з співробітників місії.

Своєю чергою у місії ОБСЄ підтвердили, що їм відомо про репортаж програми Fakt, що вийшов у вівторок, 17 липня. В СММ наголосили, що мають намір ретельно вивчити всі заяви у відповідності до встановлених процедур.