Кабмін позбавить МОЗ права на закупівлю ліків і скасує реєстрацію препаратів з ряду країн

Зокрема, у Верховну Раду буде внесено законопроект про фактичне визнання всіх лікарських засобів та медичних препаратів, які пройшли реєстрацію в Євросоюзі, США, Канаді, Австралії і Японії, повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

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"Реформа системи охорони здоров'я. Почну з найболючішого - це ліки. Тут ми йдемо на безпрецедентний крок - в парламент вноситься законопроект про фактичне визнання всіх лікарських засобів та медичних препаратів, які пройшли реєстрацію в низці країн ЄС, США, Канаді, Австралії і Японії. Це означає, що ми скасовуємо бюрократичну і корупційну реєстрацію лікарських засобів та медичних препаратів, які пройшли відповідну реєстрацію та ліцензування в цих країнах", - зазначив Арсеній Яценюк.

Крім того, за словами прем'єра, Кабінет міністрів має намір вивести з Міністерства охорони здоров'я низку функцій по закупівлі лікарських засобів та медичних препаратів і передати їх у систему ООН. Як зазначив Арсеній Яценюк, "ряд вакцин і спеціальних медичних препаратів будуть закуповуватися за схемою і моделлю через систему ООН".