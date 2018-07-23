Експерт назвав трьох найбільш ймовірних кандидатів на пост президента України

За словами експерта, постійні фігуранти президентських рейтингів Петро Порошенко і Юлія Тимошенко не користуються популярністю у середньостатистичного виборця.

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній називає нинішні опитування, які демонструють нам нібито переможців майбутньої президентської гонки, нерепрезентативними.

Він підкреслив, що близько 70% населення до цих пір не визначилися з кандидатом, за якого мають намір поставити галочку в бюлетені, передає "Главред".

"Як би не наполягали різні кандидати, у тому числі Юлія Володимирівна, на те, що вони сьогодні-завтра стануть президентами, все це — війна соціологій. Насправді, міркувати про те, у кого які шанси, можна буде лише за три місяці до виборів. Завжди потрібно враховувати цифри, які вам вивалюють, яка була вибірка, в який період проводилося дослідження, скільки невизначених (а їх ще близько 70%)", - зазначив спікер.

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За словами Загороднього, постійні фігуранти президентських рейтингів Петро Порошенко і Юлія Тимошенко не користуються популярністю у середньостатистичного виборця.

"У Юлії Володимирівни, як і у Петра Олексійовича, дуже великий антирейтинг. Їм дуже складно набирати голоси: що б не розповідали ці кандидати, їх просто не чують. Наприклад, навіть якщо раптом в українській економіці все стане супер, за Петра Олексійовича все одно не проголосують, тому що його не чують — занадто високий антирейтинг. Реальний мксимум підтримки Юлії Володимирівни — близько 12%. Це ядро, яке ще нікуди не втекло. У містах дуже скромна ситуація у Юлії Володимирівни. На її поле дуже тисне пан Ляшко, бо у них суттєві перетікання голосів. У будь-якому випадку, 12% — це недостатньо, щоб вийти у другий тур", - сказав аналітик.

Аналітик додав, що конкурентом президента і лідера "Батьківщини" можна назвати главу "Опозиційного блоку" Юрія Бойка, який може стати єдиним кандидатом по південно-східному регіону країни.

"У нас тільки у трьох кандидатів є системи, здатні виграти президентські вибори — у Порошенка, Бойка і Тимошенко. Всі інші кандидати можуть тільки або розтягувати голоси, або бути в якості технічних кандидатів, які можуть якимось чином вплинути на вихід трьох вищеназваних кандидатів у другий тур", - підсумував він.