Експерт назвав трьох найбільш ймовірних кандидатів на пост президента України
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній називає нинішні опитування, які демонструють нам нібито переможців майбутньої президентської гонки, нерепрезентативними.
Він підкреслив, що близько 70% населення до цих пір не визначилися з кандидатом, за якого мають намір поставити галочку в бюлетені, передає "Главред".
"Як би не наполягали різні кандидати, у тому числі Юлія Володимирівна, на те, що вони сьогодні-завтра стануть президентами, все це — війна соціологій. Насправді, міркувати про те, у кого які шанси, можна буде лише за три місяці до виборів. Завжди потрібно враховувати цифри, які вам вивалюють, яка була вибірка, в який період проводилося дослідження, скільки невизначених (а їх ще близько 70%)", - зазначив спікер.
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За словами Загороднього, постійні фігуранти президентських рейтингів Петро Порошенко і Юлія Тимошенко не користуються популярністю у середньостатистичного виборця.
"У Юлії Володимирівни, як і у Петра Олексійовича, дуже великий антирейтинг. Їм дуже складно набирати голоси: що б не розповідали ці кандидати, їх просто не чують. Наприклад, навіть якщо раптом в українській економіці все стане супер, за Петра Олексійовича все одно не проголосують, тому що його не чують — занадто високий антирейтинг. Реальний мксимум підтримки Юлії Володимирівни — близько 12%. Це ядро, яке ще нікуди не втекло. У містах дуже скромна ситуація у Юлії Володимирівни. На її поле дуже тисне пан Ляшко, бо у них суттєві перетікання голосів. У будь-якому випадку, 12% — це недостатньо, щоб вийти у другий тур", - сказав аналітик.
Аналітик додав, що конкурентом президента і лідера "Батьківщини" можна назвати главу "Опозиційного блоку" Юрія Бойка, який може стати єдиним кандидатом по південно-східному регіону країни.
"У нас тільки у трьох кандидатів є системи, здатні виграти президентські вибори — у Порошенка, Бойка і Тимошенко. Всі інші кандидати можуть тільки або розтягувати голоси, або бути в якості технічних кандидатів, які можуть якимось чином вплинути на вихід трьох вищеназваних кандидатів у другий тур", - підсумував він.