Бізнеси друзів Януковича досі працюють в Австрії та Німеччині - ЗМІ

Активи з обігом у 8 мільйонів євро не заморожені, оскільки німецькі правоохоронці досі не можуть встановити їхніх власників, пише DW.

"Досі ми не знаємо, хто є власниками цього підприємства", - повідомили у прокуратурі міста Ґера.

У той же час, німецькі силовики звернулись до своїх австрійських колег, які у вересні змогли знайти і заморозити активи внесених у санкційний список ЄС Курченка і Азарова.

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Тоді Відень заблокував компанію LPG Trading GmbH, яка торгувала у Західній Європі зрідженим газом, і на яку оформлено також і 100% акцій SparschweinGas.

Але відповідь німецькі правоохоронці очікують не раніше, ніж навесні 2015 року.

Не все гладко і в австрійського МВС, бо крім LPG Trading GmbH в Австрії є й інші бізнеси людей з оточення Януковича, які досі працюють.

Так Відень заморозив активи SLAV Beteiligung GmbH, яка належить Андрію Клюєву.

Цій компанії до 2008 року належав найбільший в Україні оператор сонячних електростанцій – компанія ACTIV Solar GmbH.

ACTIV Solar переоформили на компанію з Ліхтенштейну, і тепер вона начебто не належить Клюєву.

Активи ACTIV Solar та її материнської компанії досі не заблоковані, хоч зв'язок із Клюєвим очевидний: одним з керівників компанії є зять Клюєва Каве Ертефай, на одній з керівних посад там працює племінник Клюєва Богдан Клюєв, а ACTIV Solar GmbH та SLAV Beteiligung GmbH навіть зареєстровані за однією адресою.

Схоже, що цією схемою вирішили скористатись і Курченком з Азаровим.

Зокрема, нещодавно змінила номінального власника компанія Garda Handels- und Beteiligungs GmbH, власником активів якої українські ЗМІ називали Олексія Азарова.

Влітку ці компанії стали власністю Костянтина Пивоварова – давнього соратника Сергія Курченка, колишнього віце-президента ФК "Металіст".