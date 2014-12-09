Бізнеси друзів Януковича досі працюють в Австрії та Німеччині - ЗМІ
Мережа газових автозаправок SparschweinGas, яку контролюють Сергій Курченко та Олексій Азаров, продовжує роботу у Німеччині попри санкції ЄС.
Активи з обігом у 8 мільйонів євро не заморожені, оскільки німецькі правоохоронці досі не можуть встановити їхніх власників, пише DW.
"Досі ми не знаємо, хто є власниками цього підприємства", - повідомили у прокуратурі міста Ґера.
У той же час, німецькі силовики звернулись до своїх австрійських колег, які у вересні змогли знайти і заморозити активи внесених у санкційний список ЄС Курченка і Азарова.
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Тоді Відень заблокував компанію LPG Trading GmbH, яка торгувала у Західній Європі зрідженим газом, і на яку оформлено також і 100% акцій SparschweinGas.
Але відповідь німецькі правоохоронці очікують не раніше, ніж навесні 2015 року.
Не все гладко і в австрійського МВС, бо крім LPG Trading GmbH в Австрії є й інші бізнеси людей з оточення Януковича, які досі працюють.
Так Відень заморозив активи SLAV Beteiligung GmbH, яка належить Андрію Клюєву.
Цій компанії до 2008 року належав найбільший в Україні оператор сонячних електростанцій – компанія ACTIV Solar GmbH.
ACTIV Solar переоформили на компанію з Ліхтенштейну, і тепер вона начебто не належить Клюєву.
Активи ACTIV Solar та її материнської компанії досі не заблоковані, хоч зв'язок із Клюєвим очевидний: одним з керівників компанії є зять Клюєва Каве Ертефай, на одній з керівних посад там працює племінник Клюєва Богдан Клюєв, а ACTIV Solar GmbH та SLAV Beteiligung GmbH навіть зареєстровані за однією адресою.
Схоже, що цією схемою вирішили скористатись і Курченком з Азаровим.
Зокрема, нещодавно змінила номінального власника компанія Garda Handels- und Beteiligungs GmbH, власником активів якої українські ЗМІ називали Олексія Азарова.
Влітку ці компанії стали власністю Костянтина Пивоварова – давнього соратника Сергія Курченка, колишнього віце-президента ФК "Металіст".