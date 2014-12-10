СБУ затримала інформаторів терористів: колишнього депутата і "Ягу"

Про це у вівторок повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що контррозвідка СБУ затримала двох громадян України, які збирали та передавали терористам дані про дислокацію та переміщення українських військових поблизу зруйнованого аеропорту міста Донецьк та населеного пункту Піски.

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Один із них - колишній депутат міськради міста Українськ Донецької області - за власною ініціативою збирав та передавав представникам незаконних військових формувань терористичної організації "ДНР" розвідувальну інформацію щодо переміщення підрозділів сил АТО у цьому районі.

Ще один затриманий інформатор, із позивним "Яга", також збирав дані про переміщення українських військових у цьому секторі, для чого створив та координував діяльність відповідної групи посібників терористів "ДНР".