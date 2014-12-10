Європа повинна говорити одним голосом щодо ситуації в Україні — прем'єр Польщі

Про це під саміту глав урядів “Вишеградської групи” (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) за участю президента Швейцарії у вівторок у Братиславі заявила прем’єр-міністр Польщі Ева Копач, передає канал 24.

"Не можна погоджуватися на порушення територіальної цілісності України", — наголосила вона.

Прем'єр-міністр Ева Копач також висловила свою думку щодо можливого військового конфлікту. "Те, що відбувається в Україні, а також недотримання мінських угод свідчить, що сценарій може бути різний", — заявила глава уряду.

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Копач наголосила, що ЄС має використати можливості, які дає проект “Східне партнерство” для допомоги Україні, Грузії і Молдові.

"В руках ЄС є інструменти підтримки, які до цього часу не були використані. "Східне партнерство" буде тестом на ефективність ЄС в закордонній політиці — здатність реального зближення і підтримку реформ", — заявила Копач.