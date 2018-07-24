"Він справжній і чесний": Гройсман спростовує інформацію щодо нібито підробки диплома про вищу освіту (відео)

Глава уряду Володимир Гройсман пояснив, що навчався заочно, бо мав працювати та забезпечувати сім'ю.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман спростовує інформацію про нібито підробку диплома про вищу освіту.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Звісно не підробляв. Тому що диплом справжній і чесний. Так, я навчався заочно, бо, як і багато хто, рано створив сім'ю і мав її забезпечувати, тому і паралельно працював. А тим, хто хотів мене дискредитувати за допомогою фейків, скажу лише одне - своєю нікчемною брехнею ви поваги не здобудете!", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня 2017 року позафракційний народний депутат Віталій Купрій звернувся до Генпрокуратури щодо інформації про начебто "підробку Гройсманом диплома про вищу освіту".

До допису він додав відповідь ГПУ за підписом заступника генпрокурора Юрія Столярчука, у якій зазначається, що прокуратура розглянула звернення Купрія від 13 жовтня і 25 жовтня внесла відповідні відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 (підробка документів) Кримінального кодексу України.