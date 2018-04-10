Післязавтра слідчі мають завершити перевірку бакалаврського диплома Гройсмана

Кримінальне провадження щодо можливої фальсифікації диплому Гройсмана було порушено за зверненням позафракційного депутата Купрія.

Печерський суд Києва зобов'язав виш, де навчався прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, надати матеріали студентської справи слідчим. Відповідна ухвала від 12 березня опублікована в Єдиному реєстрі рішень.

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Як передає телеканал 24, кримінальне провадження щодо можливої фальсифікації диплому Володимира Гройсмана було порушено ще в жовтні 2017 року за зверненням позафракційного депутата Віталія Купрія. Він вважає що Гройсман занадто швидко отримав диплом, не провчившись навіть 5 передбачених на той час законом років.

у слідчих є місяць аби перевірити студентську справу прем'єр-міністра. Та наразі зберігається у Міжрегіональній академії управління персоналом, де прем'єр навчався з 2000 по 2003 рік та здобув диплом бакалавра та спеціаліста за спеціальністю "Правознавство". Строк дії ухвали - один місяць, тобто до 12 квітня.

Як повідомляв УНІАН, у минулому році Кличко звільнив свого заступника Бондаренка, якого підозрюють у фальсифікації диплому про вищу освіту.