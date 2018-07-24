На засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів не пустили журналістів і скаржників

Засідання КДКП, які мають бути відкритими для громадськості за винятком випадків розгляду матеріалів, що містять державну таємницю, сьогодні закрито для представників ЗМІ.

На засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) не пустили журналістів та скаржників.

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Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні КДКП розглядає скаргу начальника Департаменту спецрозслідувань (нині Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури - УНІАН) Сергія Горбатюка на дії одного з прокурорів Департаменту спецрозслідувань з прізвищем Ніколаєв.

Крім того, на цьому засіданні комісія має також розглянути скаргу одного з обвинувачуваних у справах Майдану одного з колишніх керівників Департаменту громадської безпеки МВС, а нині начальника Управління громадської безпеки Національної гвардії Володимира Гриняка. Він поскаржився на дії слідчого та прокурора Департаменту спецрозслідувань ГПУ.

На засіданняхотіли потрапити журналісти. Однак без пояснення причин було вимкнено трансляцію засідання у коридор, а також закрито двері до зали засідань.

Представники ЗМІ викликали поліцію у зв’язку з недопуском на засідання КДКП. Слідчо-оперативна група задокументувала цей факт і поїхала.

Наразі ситуація не змінилась: засідання проходить у закритому режимі.

Скарги розглядаються вже близько двох годин.