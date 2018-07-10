"Антидемократичний крок": журналісти збирають підписи проти обмеження доступу до кулуарів Ради

Під заявою до керівництва ВР з вимогою не вчиняти щодо них «антидемократичних кроків» поставили підписи понад 35 представників ЗМІ.

Журналісти збирають підписи під заявою на ім’я голови Верховної Ради Андрія Парубія та першого заступники керівника Апарату ВР Павла Боднара з вимогою не вчиняти «антидемократичних кроків» щодо представників ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, збір підписів проходить в кулуарах парламенту.

У заяві зазначається, що акредитовані в парламенті журналісти «вкрай занепокоєні рішенням Комітету ВР з питань Регламенту, яким запропоновано закрити доступ в кулуари представникам преси».

У цьому зв’язку представники ЗМІ вимагають від керівництва парламенту «не вчиняти антидемократичних кроків, які потім важко буде пояснити і суспільству, і міжнародним правозахисним організаціям».

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Натомість вони закликають зосередитися на перегляді Положення про акредитацію журналістів і технічних працівників ЗМІ при ВР, «внаслідок недосконалості якого картки акредитації у ВР отримують особи, які не мають ніякого відношення до журналістики».

Так, журналісти наголошують, що вважають рішення Регламентного комітету «антидемократичним» і закликають керівництво парламенту не підписувати його.

Під заявою поставили підписи понад 35 представників ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань Регламенту та організації роботи парламенту рекомендував Апарату ВР підготувати пропозиції щодо вільного доступу до кулуарів депутатів, а для журналістів – створення окремого прес-центру на іншому поверсі.

Відповідне рішення комітет ухвалив після розгляду листа керівника прес-служби Апарату ВР Ірини Кармелюк щодо «неприпустимої поведінки» журналістів Юлії Махмуді (газета «Громадський вісник Києва») та Валерії Єгорової (газета Flash on Time News). Як відомо, скандал навколо журналісток виник, коли в у Facebook з’явилося їх фото, на якому неподалік українського прапора одна з них показувала непристойний жест - середній палець.

У листі Кармелюк просила позбавити двох вищевказаних журналісток акредитації, а також встановити нові чіткіші критерії, за якими можна позбавляти акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації, упорядкувати роботу представників ЗМІ у ВР.

Комітет, зокрема, вирішив рекомендувати першому заступнику керівника Апарату ВР - керуючому справами Петру Боднару ініціювати створення в Апараті ВР робочої групи з питань підготовки пропозицій про створення прес-центру на третьому поверсі кулуарів в адміністративному будинку на вул. Грушевського, 5 та розміщення місць для роботи журналістів.

20 червня Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики ухвалив рішення позбавити акредитації у парламенті журналісток Махмуді і Єгорової.