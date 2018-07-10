"Антидемократичний крок": журналісти збирають підписи проти обмеження доступу до кулуарів Ради
Журналісти збирають підписи під заявою на ім’я голови Верховної Ради Андрія Парубія та першого заступники керівника Апарату ВР Павла Боднара з вимогою не вчиняти «антидемократичних кроків» щодо представників ЗМІ.
Як передає кореспондент УНІАН, збір підписів проходить в кулуарах парламенту.
У заяві зазначається, що акредитовані в парламенті журналісти «вкрай занепокоєні рішенням Комітету ВР з питань Регламенту, яким запропоновано закрити доступ в кулуари представникам преси».
У цьому зв’язку представники ЗМІ вимагають від керівництва парламенту «не вчиняти антидемократичних кроків, які потім важко буде пояснити і суспільству, і міжнародним правозахисним організаціям».
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Натомість вони закликають зосередитися на перегляді Положення про акредитацію журналістів і технічних працівників ЗМІ при ВР, «внаслідок недосконалості якого картки акредитації у ВР отримують особи, які не мають ніякого відношення до журналістики».
Так, журналісти наголошують, що вважають рішення Регламентного комітету «антидемократичним» і закликають керівництво парламенту не підписувати його.
Під заявою поставили підписи понад 35 представників ЗМІ.
Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань Регламенту та організації роботи парламенту рекомендував Апарату ВР підготувати пропозиції щодо вільного доступу до кулуарів депутатів, а для журналістів – створення окремого прес-центру на іншому поверсі.
Відповідне рішення комітет ухвалив після розгляду листа керівника прес-служби Апарату ВР Ірини Кармелюк щодо «неприпустимої поведінки» журналістів Юлії Махмуді (газета «Громадський вісник Києва») та Валерії Єгорової (газета Flash on Time News). Як відомо, скандал навколо журналісток виник, коли в у Facebook з’явилося їх фото, на якому неподалік українського прапора одна з них показувала непристойний жест - середній палець.
У листі Кармелюк просила позбавити двох вищевказаних журналісток акредитації, а також встановити нові чіткіші критерії, за якими можна позбавляти акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації, упорядкувати роботу представників ЗМІ у ВР.
Комітет, зокрема, вирішив рекомендувати першому заступнику керівника Апарату ВР - керуючому справами Петру Боднару ініціювати створення в Апараті ВР робочої групи з питань підготовки пропозицій про створення прес-центру на третьому поверсі кулуарів в адміністративному будинку на вул. Грушевського, 5 та розміщення місць для роботи журналістів.
20 червня Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики ухвалив рішення позбавити акредитації у парламенті журналісток Махмуді і Єгорової.