Супрун претендує на преміальні Луценка

Лідер Блоку народно-демократичних партій Людмила СУПРУН вимагає від голови Центрально виборчої комісії Ярослава ДАВИДОВИЧА вибачитись за його коментарі щодо перерахунку голосів виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.СУПРУН заявила на прес-конференції у Києві, проведеній спільно з представниками Народного блоку Литвина, партії «Віче» та громадянського блоку ПОРА-ПРП.

За її словами, вона сьогодні розмовляла з Я.ДАВИДОВИЧЕМ і попередила його, що він, як посадова особа, не може давати політичні оцінки, «користуючись мікрофонами в залі ЦВК».

На думку Л.СУПРУН, голова комісії може любити, або не любити ті чи інші політичні сили, але як посадова особа має говорити лише про дії і роботу своєї комісії.

Зокрема, вона сказала, що вимагає вибачень щодо його коментарів про ініціативу її блоку та інших політичних сил щодо перерахунку голосів.

В ході прес-конференції Л.СУПРУН, а також лідер партії «Віче» Інна БОГОСЛОВСЬКА, представник Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ, представник блоку ПОРА-ПРП Євген ЗОЛОТАРЬОВ продемонстрували журналістам велику кількість протоколів дільничних виборчих комісій, складених з порушенням законодавства і надали для ознайомлення журналістам копії цих документів

Л.СУПРУН нагадала, що Ю.ЛУЦЕНКО обіцяв дати 300 тис. грн. винагороди тому, хто виявив факти фальсифікацій. Вона нагадала, що за Кримінальним кодексом, публічна обіцянка винагороди та її невиконання тягне за собою кримінальну відповідальність.

Л.СУПРУН направила звернення до Ю.ЛУЦЕНКА, в якому вона просить пояснити їй як голові Бюджетного комітету парламенту джерела, з яких будуть взяті ці кошти, оскільки бюджет відповідних видатків МВС не передбачає.

Також вона зазначила, що відкриє спеціальний рахунок, на який попросить Ю.ЛУЦЕНКА перерахувати ці кошти, оскільки вона має докази численних фактів порушень під час виборів .

Довідка УНІАН. Учора Я.ДАВИДОВИЧ, відповідаючи на запитання журналістів про перерахунок голосів виборців, на якому наполягають лідер Блоку НДП Л.СУПРУН і лідер Блоку “Народна опозиція” Наталія ВІТРЕНКО сказав, що їхні заяви політичні і декларативні, і вони можуть заявляти все що завгодно, але доказів про порушення від цих політичних сил до ЦВК не надходило. Водночас він зауважив, що на дільницях працюють представники всіх суб’єктів виборів і вони можуть самі контролювати підрахунок голосів.