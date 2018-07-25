Під Генеральною прокуратурою вимагали покарання міністра-втікача Ставицького

Учасникам акції, які вимагають притягнення екс-міністра до відповідальності вдалось дізнатись, що підготовче судове засідання за справою Ставицького призначене на 24 вересня 2018 року.

Сьогодні, 24 липня, під Генеральною прокуратурою проходить акція, на якій вимагають покарання для екс-міністра енергетики часів Януковича – Едуарда Ставицького.

У заході взяли участь небайдужі українці та активісти громадської організації «Стоп Корупція», повідомляє espreso.tv.

Нагадаємо, ще на початку березня 2014 року Генеральною прокуратурою України запроваджено гучне розслідування щодо низки українських чиновників часів Януковича. Серед них й колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Усіх «ексів» звинувачують в незаконному заволодінні держмайном шляхом зловживання посадовими повноваженнями, в економічних злочинах, а також в наказах про розстріли на Майдані.

Проте через чотири роки після тієї кривавої зими більшість розслідувань й досі гальмують. Однією з причин називають втечу практично усії фігурантів. Жодного з них в Україні наразі нема - хто слідом за Януковичем втік до Росії, хто до Європи, а деякі навіть до країн Близького Сходу.

Зокрема, скандальний поплічник екс-президента-втікача, колишній міністр енергетики – Едуард Анатолійович Ставицький – став громадянином Ізраїлю. Однак, за повідомленнями ЗМІ, задля набуття ізраїльського громадянства Ставицький вдався до підлогу. За цим фактом відділом СБУ у Вінницькій області розпочато кримінальне провадження одразу за двома статтями: внесення завідомо неправдивої інформації в службові документи і організація внесення цієї неправдивої інформації, а також несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах.

Тобто, до значного переліку інкримінованих пану Ставицькому злочинів додалось ще два: підроблення документів та внесення їх в електронні бази для незаконного отримання громадянства Ізраїлю.

Учасникам акції, які вимагають, притягнення екс-міністра до відповідальності вдалось дізнатись, що підготовче судове засідання за справою Ставицького призначене на 24.09.2018. Але питання чи буде притягнутий до відповідальності новоспечений громадянин землі обетованої наразі залишається відкритим.

Учасники акції та активісти громадської організації «Стоп Корупція» передали спільне звернення передали Генеральному прокурору Юрію Луценку звернення щодо якнайскорішого і неупередженого розслідування злочинів Едуарда Ставицького та прискорення його екстрадиції з Ізраїлю в Україну для притягнення до відповідальності за українськими законами.