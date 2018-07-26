Засідання комісії прокурорів за скаргою Луценка на Холодницького: главу САП обізвали "боягузом" і "виродком" (відео)

До зали засідань під крики «Боягуз» та «Ганьба» охоронці завели Холодницького.

Журналістів та активістів пустили на засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП), на якому повинні розглянути скаргу генерального прокурора України Юрія Луценка та директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Як передає кореспондент УНІАН, після перерви в засіданні КДКП журналістів та активістів пустили до зали засідань. Також до зали під крики "Боягуз", "Виродок" і "Ганьба" охоронці завели Холодницького. Засідання триває.

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Як повідомляв УНІАН, 30 березня Луценко і Ситник звернулися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП.

За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими у ході кримінального провадження, яка розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Сам Холодницький заявляв, що провадження щодо нього зареєстровано за статтею Кримінального кодексу про розголошення даних попереднього розслідування і примус свідків до дачі показань.

4 квітня на своєму офіційному Youtube-каналі НАБУ опублікувало фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій у робочому кабінеті Холодницького, а саме - дані, здобуті за допомогою пристрою з прослуховування.