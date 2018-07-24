Дисциплінарна комісія закрила справу проти прокурора Департаменту спецрозслідувань, на якого скаржились 58 колег

Також сьогодні Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів винесла догани слідчому та прокурору у справі одного з колишніх керівників Департаменту громадської безпеки МВС, а нині начальника Управління громадської безпеки Нацгвардії Володимира Гриняка, який обвинувачується у злочинах проти «майданівців».

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів закрила дисциплінарну справу проти прокурора Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури, на якого скаржились 58 колег.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні КДКП розглядала низку скарг, серед яких була скарга 58 слідчих та прокурорів колишнього Департаменту спецрозслідувань ГПУ (нині Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури - УНІАН), зокрема і його керівника Сергія Горбатюка, на заступника начальника відділу процесуального керівництва Департаменту спецрозслідувань Миколу Ніколаєва.

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Скаржники повідомили комісії про неетичну поведінку Ніколаєва стосовно своїх колег та підлеглих, а також заявили про факти розголошення Ніколаєвим відомостей, що становили таємницю слідства. Зокрема, як стверджують співробітники ГПУ, Ніколаєв повідомляв підозрюваним і обвинувачуваним у справах Майдану матеріали негласних слідчих дій до розголошення на судових засіданнях.

Крім того, сьогодні КДКП розглянула скаргу одного з колишніх керівників Департаменту громадської безпеки МВС, а нині начальника Управління громадської безпеки Національної гвардії Володимира Гриняка, який обвинувачується у злочинах проти «майданівців», скоєних 18-19 лютого 2014 року. Гриняк скаржився, що слідчий та прокурор не надають для ознайомлення матеріали кримінального провадження проти нього.

У результаті досить тривалого засідання, на якому були заслухані скаржники, свідки того, як Ніколаєв ображав своїх колег, комісія прийняла рішення закрити дисциплінарне провадження. Аргументація рішення буде оприлюднена пізніше у повному тексті рішення. Єдине, що наразі відомо, - щодо Ніколаєва лише один член комісії висловив окрему думку.

Також КДКП вирішила винести догани слідчому та прокурору у справі Гриняка.

Раніше УНІАН повідомляв, що на засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) не пустили журналістів та скаржників. Без пояснення причин було вимкнено трансляцію засідання у коридор, а також закрито двері до зали засідань. Представники ЗМІ викликали поліцію у зв’язку з недопуском на засідання КДКП. Слідчо-оперативна група задокументувала цей факт і поїхала.