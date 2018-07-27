З Греції повертаються 12 українських моряків, які більше року перебували на арештованому судні

5 українців-членів екіпажу судна Mekong Spirit залишаються в Греції у зв‘язку з проведенням слідчих дій.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що завдяки діям українських консулів з Греції на Батьківщину повертаються 12 моряків з судна Mekong Spirit, яких підозрювали у контрабанді товарів військового призначення до країн, які перебувають під санкціями ООН.

Про це у коментарі УНІАН повідомили директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев та заступник директора департаменту Василь Кирилич.

"Сьогодні українські моряки, які 14 місяців перебували на судні Mekong Spirit, повертаються до України рейсом Афіни-Стамбул-Одеса. 5 українців-членів екіпажу зазначеного судна залишаються в Греції у зв‘язку з проведенням слідчих дій", - наголосив Кирилич.

Він нагадав, що судно Mekong Spirit (прапор Мальти) було затримано 25 травня 2017 року поблизу острова Крит за підозрою у контрабанді товарів військового призначення до країн і регіонів світу, які перебувають під санкціями ООН.

Кирилич зауважив, що з 20 по 26 червня 2018 року він вже вдруге відвідав Грецію для зустрічей з компетентними органами цієї країни. Він провів зустрічі з генеральним прокурором при Верховному суді Греції, прокурором міста Пірей, генеральним секретарем Міністерства юстиції, директором департаменту МЗС Греції, а також членами екіпажу судна Mekong Spirit. Перший його візит до Греції відбувся 1-9 березня 2018 року.

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"За результатами зустрічей грецькою стороною було повідомлено про завершення слідства у справі екіпажу цього судна, а також оприлюднено інформацію про передачу матеріалів справи до суддівської Ради, яка прийматиме остаточне рішення щодо подальшої долі українських моряків з Mekong Spirit. Грецька сторона засвідчила готовність врегулювати зазначене питання", - повідомив Кирилич.

Зокрема, 23 липня 2018 року рішенням суддівської Ради надано дозвіл на повернення до України 12 членів екіпажу судна Mekong Spirit. "5 членів екіпажу залишаються в Греції, вирішуються питання щодо їхнього перебування в Афінах (розміщення, побут). Адвокат подав клопотання до суду про можливість їх повернення до України", - сказав Кирилич.

Своєю чергою, Погорельцев зазначив, що 12 українських моряків з судна Mekong Spirit вже вилетіли до України. "Ми послідовно доводимо безпідставність звинувачень, і те, що моряки повертаються, свідчить, що лінія захисту обрана правильно, і наші дії дали конкретний результат", - наголосив він.

Погорельцев додав, що консулами забезпечено належний правовий захист українських моряків. За його словами, за дорученням міністра закордонних справ Павла Клімкіна консули вживають максимальних заходів для звільнення українських моряків у Греції. "Міністр посилив консульську складову шляхом призначення додаткової консульської посадової особи. Не будемо зупинятися на досягнутому. Робота продовжується, зусилля було максимально активізовано, і в такому ж активізованому стані будемо працювати, поки всі не повернуться. Я маю на увазі судно Mekong Spirit. І щодо інших моряків також проводиться серйозна системна робота", - сказав дипломат.

Він зауважив, що в Греції багато українських моряків відбувають покарання за перевезення нелегальних мігрантів. За його інформацією, станом на сьогодні таких моряків 109 осіб. Всього 151 українця притягнуто до відповідальності у Греції.