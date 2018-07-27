Російський фінансист похвалив "Кримську декларацію" США і спрогнозував повернення півострова до України
Звільнення окупованого Російською Федерацією Криму довго чекати не доведеться.
Про це "Апострофу" заявив російський блогер і фінансист Слава Рабинович.
"Думаю, що звільнення Криму від російської окупації не змусить себе чекати довгі-довгі десятиліття, як це було при Радянському Союзі. Але при Путіні (президенті РФ Володимирі Путіні, - ред.) і путінізмі звільнення Криму малоймовірне, фактично неможливе", - зазначив він.
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У той же час Рабинович додав, що формулювання декларації США про невизнання анексії Криму Росією надзвичайно жорсткі.
"Її текст, напевно, ідеальний. Він практично повністю повторює позицію США з приводу анексії Радянським Союзом країн Балтії в 1940 році - повне невизнання акта цієї агресії і анексії. Так, це не був вирішальний документ у звільненні цих країн. З іншого боку, це був історичний документ, що підтверджує позицію, яка не змінювалася впродовж десятиліть, поки ці країни не здобули незалежність", - підкреслив він.
Рабинович уточнив, що декларація США є важливим документом у розумінні того, що Крим буде звільнений, але цього недостатньо, щоб це відбулося при Путіні і, швидше за все, під час його життя.