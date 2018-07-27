Російський фінансист похвалив "Кримську декларацію" США і спрогнозував повернення півострова до України

Російський блогер зазначив, що декларація США є важливим документом у розумінні того, що Крим буде звільнений, але цього недостатньо, щоб це відбулося при Путіні і, швидше за все, під час його життя.

Звільнення окупованого Російською Федерацією Криму довго чекати не доведеться.

Про це "Апострофу" заявив російський блогер і фінансист Слава Рабинович.

"Думаю, що звільнення Криму від російської окупації не змусить себе чекати довгі-довгі десятиліття, як це було при Радянському Союзі. Але при Путіні (президенті РФ Володимирі Путіні, - ред.) і путінізмі звільнення Криму малоймовірне, фактично неможливе", - зазначив він.

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У той же час Рабинович додав, що формулювання декларації США про невизнання анексії Криму Росією надзвичайно жорсткі.

"Її текст, напевно, ідеальний. Він практично повністю повторює позицію США з приводу анексії Радянським Союзом країн Балтії в 1940 році - повне невизнання акта цієї агресії і анексії. Так, це не був вирішальний документ у звільненні цих країн. З іншого боку, це був історичний документ, що підтверджує позицію, яка не змінювалася впродовж десятиліть, поки ці країни не здобули незалежність", - підкреслив він.

Рабинович уточнив, що декларація США є важливим документом у розумінні того, що Крим буде звільнений, але цього недостатньо, щоб це відбулося при Путіні і, швидше за все, під час його життя.