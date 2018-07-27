Денісова запропонувала омбудсмену РФ одночасне звільнення українських політв'язнів та 36 росіян в Україні

Український омбудсмен пропонує провести наступне засідання ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську з участю уповноважених з прав людини України та Росії.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала уповноваженому з прав людини Російської Федерації Тетяні Москальковій листа стосовно української ініціативи одночасного звільнення українських політичних в'язнів, яких незаконно утримують в окупованому Криму та Росії, та 36 затриманих або засуджених росіян, які перебувають на території Україні.

Про це омбудсмен повідомила у соціальній мережі Facebook.

«Ініціатива України щодо звільнення політв’язнів-громадян України, яких утримують на території РФ і на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим із одночасним звільненням 36 громадян РФ, затриманих або засуджених за здійснення злочинів проти держави України, так і залишаються без відповіді», - зазначила Денісова.

Водночас вона зауважила, що за результатами дискусії на засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, яка відбулася у Мінську 25 липня, російська сторона запропонувала викласти суть української ініціативи в листі до уповноваженого з прав людини РФ.

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У цьому зв'язку уповноважений Верховної Ради з прав людини опублікувала копію листа, який вона спрямувала російському омбудсмену.

«В листі йдеться також про можливість проведення наступного засідання ТКГ за участю уповноважених України і РФ, аби обговорити питання організації гуманітарних візитів для перевірки умов утримання в’язнів, а також переміщення ув’язнених з місць несвободи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей», - повідомила Денісова.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня представники Росії на переговорах ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі не відповіли на пропозицію України передати їм 36 росіян в обмін на тих українців, що утримуються в Росії. Українська сторона в Мінську запропонувала РФ провести зустріч омбудсменів для розблокування обміну 36 росіян на українських політв'язнів.