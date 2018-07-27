Німеччина закликала РФ надати Сенцову доступ до лікування

Уповноважений Федерального уряду Німеччини з прав людини та гуманітарної допомоги Бербель Кофлер сподівається, що влада Російської Федерації забезпечить необхідну медичну допомогу українському режисеру Олегу Сенцову.

Про це йдеться у її заяві на сайті Міністерства закордонних справ Німеччини.

"Той факт, що Європейський суд з прав людини закликав Росію негайно надати Олегу Сенцову необхідну медичну допомогу, свідчить про те, що існує поширена стурбованість стосовно його стану здоров'я, а фактично - за його життя", - заявляє Кофлер.

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Вона зазначила, що ця стурбованість посилилася у травні після початку його голодування.

"Я щиро сподіваюся, що російський уряд ухвалить рішення та негайно забезпечить повний гарантований доступ до медичної допомоги. Я також сподіваюся на дострокове звільнення Сенцова та іншого ув'язненого – Кольченка", - наголосила німецький омбудсмен.

Довідка УНІАН. Активіста Олександра Кольченка разом з режисером Олегом Сенцовим затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

14 травня 2018 року Сенцов, який утримується в колонії міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Тюменської області РФ), оголосив безстрокове голодування, єдиною вимогою якого він назвав звільнення всіх 64 українських політв'язнів Кремля.

Кольченко, який утримується в колонії Челябінська, 31 травня оголосив голодування на підтримку голодуючого Сенцова, однак 7 червня припинив його у зв’язку з різким погіршенням фізичного стану.