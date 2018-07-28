Соціалісти підуть на президентські вибори зі своїм кандидатом

Голова СПУ Ілля Кива відзначив успіхи Соцпартії у партійному будівництві та громадській діяльності.

Соціалістична партія України 30 вересня проведе з'їзд, на якому висуне свого кандидата в президенти.

Про це після засідання політвиконкому СПУ написав у своєму Фейсбук голова партії Ілля Кива, повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті партії.

«З нами вже тисячі людей — це армія тих, хто готовий міняти нашу країну на краще. 30 вересня ми проведемо всеукраїнський з'їзд Соціалістичної партії України. На нього ми вийдемо з новими ідеями, поглядами і чітким планом дій. Ми покажемо всю нашу команду і делегуємо від імені Соціалістичної партії нашого кандидата на посаду Президента України!», — заявив він.

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Ілля Кива також відзначив успіхи Соцпартії у партійному будівництві та громадській діяльності.

«Кожен день ми зміцнюємо нашу команду, і сьогодні ми підвели підсумки роботи. Ми ретельно готуємося до виборчого процесу і вже зараз чітко готові заявити: наша команда готова до виборчих перегонів. Ми провели сьогодні засідання політради партії, де кожен керівник обласної організації показав свої результати партійної роботи. З упевненістю можу сказати, ми стали сильною, ефективною і цілеспрямованої командою», — констатував лідер СПУ.