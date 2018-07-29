Жалюгідний хід: Клімкін відреагував на «історичне» рішення Сенату РФ щодо окупованого Криму

Очільник української дипломатії переконаний, що Росія "копирсається в історії", аби виправдати свої сьогоднішні злочини.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував ухвалення російськими парламентарями закону, який проголошує 19 квітня «Днем прийняття Криму, Тамані та Кубані до складу Російської імперії (1783 рік)».

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Відповідний закон було ухвалено Радою Федерації 28 липня. Раніше, 24 липня документ було ухвалено нижньою палатою парламенту РФ – Держдумою.

«Учорашнім випадом щодо Криму Росія демонструє свою слабкість, огризаючись на декларації низки цивілізованих країн. Жалюгідний хід: трохи покопирсатися в історії, аби знайти виправдання сьогоднішнім злочинам. РФ шукає аргументи в минулому, а цивілізований світ – у міжнародному праві», – написав Клімкін у Twitter.

Учорашнім випадом щодо Криму Росія демонструє свою слабкість, огризаючись на декларації низки цивілізованих країн. Жалюгідний хід:трохи покопирсатися в історії, аби знайти виправлення сьогоднішнім злочинам. РФ шукає аргументи в минулому,а цивілізований світ - в міжнародному праві — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 июля 2018 г.

Як повідомляє «Радіо Свобода», на думку російських депутатів, нова пам'ятна дата «дозволить привернути увагу до доленосного для Росії рішення... і свідчитиме про історичну обґрунтованість та правомірність референдуму про возз’єднання Криму з Росією».

Протягом тижня декілька країн Заходу повторили свою позицію щодо невизнання анексії українського Криму Росією.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня на сайті Держдепартаменту США від імені його очільника Майка Помпео була оприлюднена Кримська декларація, у якій Сполучені Штати Америки закликали Російську Федерацію припинити окупацію українського Криму.