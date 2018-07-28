Посол України у США подякував держсекретарю за ухвалення Кримської декларації
Посол України у Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий подякував державному секретарю США Майку Помпео за ухвалення Кримської декларації.
Про це Чалий повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«За дорученням Президента України Петра Порошенка особисто подякував Державному секретарю США Майку Помпео за ухвалу Декларації політики США щодо Криму (думаю, в майбутньому буде згадуватися як «Декларація Помпео»)», - написав посол.
Також він повідомив, що обговорив з Помпео подальші спільні кроки.
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«Стратегічне партнерство Україна-США, що називається, набирає обертів!», - додав Чалий.
Як повідомляв УНІАН, 26 липня на сайті Держдепартаменту США від імені Помпео була оприлюднена Кримська декларація, у якій Сполучені Штати Америки закликали Російську Федерацію припинити окупацію українського Криму.
Також у документі США задекларували обов'язок дотримуватися невизнання претензій РФ на суверенну територію України.