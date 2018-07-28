Посол України у США подякував держсекретарю за ухвалення Кримської декларації

Валерій Чалий наголосив, що стратегічне партнерство між Україною та США набирає обертів.

Посол України у Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий подякував державному секретарю США Майку Помпео за ухвалення Кримської декларації.

Про це Чалий повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«За дорученням Президента України Петра Порошенка особисто подякував Державному секретарю США Майку Помпео за ухвалу Декларації політики США щодо Криму (думаю, в майбутньому буде згадуватися як «Декларація Помпео»)», - написав посол.

Також він повідомив, що обговорив з Помпео подальші спільні кроки.

Читайте такожПомічник держсекретаря вручив Джемілєву Кримську декларацію США: відкидають спробу Росії анексувати Крим

«Стратегічне партнерство Україна-США, що називається, набирає обертів!», - додав Чалий.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня на сайті Держдепартаменту США від імені Помпео була оприлюднена Кримська декларація, у якій Сполучені Штати Америки закликали Російську Федерацію припинити окупацію українського Криму.

Також у документі США задекларували обов'язок дотримуватися невизнання претензій РФ на суверенну територію України.