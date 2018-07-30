Lexus, Jaguar і Tesla за ціною "Жигулів": ЗМІ викрили чиновників на махінаціях із покупкою елітних авто (інфографіка)

Загалом у 2016-на початку 2017 року декларанти придбали 936 іномарки за ціною від 48 до 50 тисяч гривень.

Українські високопосадовці декларують коштовні автомобілі Lexus, Jaguar, Land Rover і навіть Tesla, вказуючи більш ніж скромну ціну у 48-50 тисяч гривень.

Про це повідомили аналітики проекту Bihus.info.

Вони нагадують, що в січні 2017 року Національний банк заборонив готівкові розрахунки на суму більшу 50 тисяч гривень, тому, щоб обійти обмеження, угоди про продаж автомобілів часто укладаються із заниженими цінами в документах.

"А якщо ще й покупцем є чиновник - то йому такі оборудки вигідні подвійно, оскільки дозволяють уникнути питань до походження статків", - наголошують автори розслідування.

Їхнє дослідження показало, що у 2016-на початку 2017 року декларанти придбали 936 іномарки за ціною від 48 до 50 тисяч гривень.

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"Найпопулярнішою маркою виявився німецький "автомобіль для народу" Volkswagen - 93 штуки. Також лідерами довіри є такі японські бренди як Toyota (68 шт.) і Mitsubishi (58 шт.). Нібито за символічні суми чиновникам вдалося стати власниками 41 Mercedes-Benz, 30 Audi, 29 BMW", - розповідають журналісти.

За їхніми даними, із автівок класу "люкс" у ціновому діапазоні від 45 до 50 тисяч представлені 13 Subaru, 7 Lexus, по 3 Dodge і Chrysler, 2 Land Rover і навіть по одному Jeep Grand Cherokee і Jaguar S-Type.

"Проте справжньою окрасою колекції стала Tesla Model S столичної комунальниці Тетяни Шуберт вартістю 50 тисяч гривень", - зазначають дослідники.

Реальна ж ціна на подібні Tesla в Україні на вторинному ринку в залежності від комплектації коливається від 40 до 55 тисяч доларів.