В Україні хочуть запровадити судовий збір за позов про порушення прав споживачів

Кабмін пропонує Раді скасувати п. 3 ст. 22 закону «Про захист прав споживачів», яким звільняються від сплати судового збору споживачі, які захищають свої права в суді.

Кабінет міністрів хоче запровадити судовий збір за позов щодо порушення прав споживачів.

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Про це йдеться в урядовому законопроекті "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" № 8607 від 13.07.2018, опублікованому на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що п. 3 ст. 22 цього закону "споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав", необхідно вилучити.

Зазначається, що метою прийняття проекту закону є приведення низки законодавчих актів у відповідність до закону № 2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів".