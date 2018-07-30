В Україні хочуть запровадити судовий збір за позов про порушення прав споживачів
Кабінет міністрів хоче запровадити судовий збір за позов щодо порушення прав споживачів.
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Про це йдеться в урядовому законопроекті "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" № 8607 від 13.07.2018, опублікованому на сайті Верховної Ради.
У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що п. 3 ст. 22 цього закону "споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав", необхідно вилучити.
Зазначається, що метою прийняття проекту закону є приведення низки законодавчих актів у відповідність до закону № 2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів".