Активісти "Правого сектора" виявили у Вінниці двох кореспондеток LifeNews, що маскувалися під Euronews

Про це УНІАН повідомили активісти «Правого сектора», які зняли своє спілкування з кореспондентками телеканалу на відео і оприлюднили його в інтернеті.

За словами активістів, які допомагають правоохоронним органам міста здійснювати патрулювання міста, 10 грудня на залізничному вокзалі Вінниці вони виявили двох кореспонденток російського каналу «LifeNews», які ніби то мали залишити місто. Співробітниці «LifeNews» показали свої російські паспорти і посвідчення «LifeNews» і зізнались, що протягом двох днів знімали репортаж про протестні акції у Вінниці.

Росіяни повідомили, що з 8 по 10 грудня, представляючись журналістами «Євроньюс», вони брали бліц-інтерв'ю у вінничан з приводу ситуації, що склалася в місті.

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Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в Вінницькій області, дійсно, на залізничному вокзалі в Вінниці працівники лінійного відділу міліції у згаданих жінок перевірили документи, встановили їх особи, про що складено відповідні пртоколи, після чого журналістки потягом відбули з міста.