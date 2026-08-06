В Україні розподіляти електроенергію будуть по-новому: Шмигаль розкрив деталі

Враховуватимуться сезонні особливості роботи енергосистеми.

Кабінет міністрів ухвалив рішення для ефективнішого розподілу електричної енергії.

Про у Telegram-каналі повідомив Денис Шмигаль, перший віцепрем'єр - міністр енергетики. Йдеться, зокрема про те, що переліки критично важливих об’єктів тепер формуватимуться окремо для зимового та літнього періодів.

"Будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності", - пояснив урядовець.

Відео дня

За словами Шмигаля, ці зміни дозволять:

ефективніше планувати розподіл доступної електричної енергії;

збільшити її доступний обсяг для побутових споживачів;

забезпечити рівномірніший розподіл між регіонами;

підвищити стабільність роботи об'єднаної енергетичної системи України.

Крім того, додав міністр, це рішення дасть можливість гнучкіше враховувати сезонні особливості електроспоживання та сприятимуть стабільній роботі енергосистеми України.

Українські удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, раніше енергетичний експерт Олександр Харченко зауважив, що якщо порівнювати рівень захисту енергосистем, то Росія вразливіша за Україну.

Водночас він закликав не перебільшувати втрати Росії від українських ударів по нафтопереробних заводах. За словами Харченка, нинішня ситуація не свідчить про повноцінну кризу з дефіцитом нафтопродуктів. Йдеться радше про логістичні труднощі в окремих регіонах.

Вас також можуть зацікавити новини: