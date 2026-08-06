Частина ракети SpaceX розбилася об Місяць: вчені розповіли про побачене в телескоп

Частина космічного апарата вешталася на орбіті Місяця близько півтора року, поки не впала на його поверхню.

Зіткнення верхнього ступеня ракети SpaceX Falcon 9 із поверхнею Місяця цього тижня здійняло хмару пилу, вивчення якої через телескоп дало вченим цінну інформацію про хімічний склад поверхні цієї ділянки Місяця. Про це пише The Guardian.

Повідомляється, що фрагмент ракети врізався в Місяць зі швидкістю близько 8690 км/год. Спостереження проводив великий телескоп Європейської південної обсерваторії, розташований в Чилі. Після зіткнення прилади зафіксували так звані спектральні лінії – характерні "хімічні відбитки", які вказують на наявність газів натрію та літію у величезному пиловому шлейфі від удару.

Як розповідається у публікації, ці спектральні сигнали були видимими лише протягом п'яти-десяти хвилин після удару. За оцінкою астронома Центру космічної фізики Бостонського університету Карла Шмідта, розміри шлейфу сягали кількох десятків кілометрів.

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Фахівці пояснюють, що зіткнення сталося поблизу термінатора – межі між освітленою та темною сторонами Місяця. Саме завдяки тому, що пиловий шлейф ненадовго був підсвічений Сонцем, дослідники змогли проаналізувати його склад, хоча безпосередньо момент удару практично ніхто не зміг побачити.

За словами Шмідта, натрій, найімовірніше, походить із місячного ґрунту, тоді як сліди літію могли потрапити до шлейфу з самого ракетного ступеня. Водночас він закликав не поспішати з остаточними висновками.

"Це спостереження пройшло не ідеально, і це дуже грубий аналіз, але я хотів швидко поділитися результатами, і з часом ми зможемо сказати про них більше", – зазначив астроном.

Як нагадує видання, раніше науковець Бенджамін Фернандо з Національної лабораторії Лос-Аламоса (США) заявляв, що подібне зіткнення може принести цінні дані для майбутніх сейсмічних досліджень Місяця та оцінки ризиків, пов'язаних зі штучним космічним сміттям. Це особливо важливо з огляду на плани NASA щодо створення довготривалої присутності людей на супутнику Землі.

Австралійська астрофізикиня Сара Вебб також зазначила, що сила удару, ймовірно, утворила новий кратер діаметром близько 20 метрів і глибиною приблизно п'ять метрів. За її словами, хоча вчені очікували появи масштабного пилового шлейфу, спостереження виявилися складнішими, ніж передбачалося.

"Чого ми не очікували, так це того, наскільки важко буде побачити цей удар. Ми мали кілька телескопів і багато людей, які спостерігали за Місяцем, але ніхто не отримав чітких зображень або кадрів самого моменту зіткнення", - розповіла вона.

Найближчими днями NASA за допомогою апарата Lunar Reconnaissance Orbiter, а також південнокорейський зонд Pathfinder Lunar Orbiter планують отримати знімки місця падіння, які можуть показати новий кратер і уламки ракети.

Дослідження космосу

Як писав УНІАН, Титан, найбільший супутник Сатурна, перебуває у приливній блокаді: він обертається навколо планети та навколо власної осі за однаковий час, тому завжди показує Сатурну одну й ту саму сторону. Для спостерігача це означає, що на одній півкулі Сатурн із кільцями нерухомо висітиме над горизонтом, а на іншій його взагалі не видно.

Також ми розповідали, що вчені за допомогою сонячного телескопа Іноує на Гаваях отримали найдетальніші знімки поверхні Сонця в історії. Вони зафіксували нові структури – схожі на пір’я візерунки та вири активності, спричинені нестабільністю намагніченої плазми, яку раніше не вдавалося побачити так чітко.

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