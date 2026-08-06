У Польщі заговорили про можливість перехоплення російських ракет над Україною, - PAP

За словами віцепрем'єра, українці мають "швидку систему зворотного зв’язку щодо того, що працює на полі бою, а що ні".

Питання про те, чи не було б ефективніше перехоплювати російські ракети ще над Україною, а не чекати можливого їхнього наближення до Польщі, потребує серйозної дискусії і не має ставати заручником внутрішньополітичної боротьби. Таку думку висловив віцепрем'єр, голова МЗС Польщі Радослав Сікорський, пише PAP.

У нього запитали про висловлювання колишнього прем’єр-міністра, лідера партії "Розвиток плюс" Матеуша Моравецького, який нещодавно заявив, що не дає згоди на передачу Україні чергових ракет для батарей Patriot і що "можливо" слід розпустити Польську зброярську групу (PGZ).

Сікорський зазначив, що "на Київ протягом кількох днів поспіль летять балістичні ракети, проти яких наразі немає захисту", і "вбивають людей у дедалі більшій кількості".

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"Питання про те, чи можемо ми бути впевнені, що краще було б збивати ці російські ракети над Україною, а не, можливо, пізніше над Польщею, є темою для дуже серйозної дискусії, яка не повинна ставати заручницею партійного суперництва", - заявив він.

Говорячи про питання PGZ, віцепрем’єр визнав, що найбільші оборонні компанії світу - такі як Boeing, Raytheon чи Lockheed Martin - є приватними підприємствами.

"В принципі, Моравецький має рацію, що можна бути приватною оборонною компанією і при цьому діяти на благо оборони країни", - сказав Сікорський.

Він зазначив, що в Україні ракети дальньої дії, а також дрони ближньої та дальньої дії, здебільшого виробляються приватним сектором. За його словами, українці мають "швидку систему зворотного зв’язку щодо того, що працює на полі бою, а що ні". Глава МЗС додав:

"Я б хотів, щоб так було і в Польщі - щоб існувала така багата, конкурентоспроможна мережа приватних компаній, які надають армії найкраще та постійно модернізують її. Це питання, яке підлягає обговоренню, і тут я навіть певною мірою погодився б із Моравецьким".

Російські ракети у Польщі

Нещодавно після вибуху російської крилатої ракети Х-101 поблизу селища Тарнава-Колонія, Люблінського воєводства, у Польщі все ж таки задались питанням, чого не вистачило для її перехоплення. Тоді Польща тримала у повітрі той самий набір засобів, які мають й Повітряні сили України.

Про перебіг подій розповів оперативний командувач збройних сил Польщі Іренеуш Новак, який повідомив, що через прогнозовану загрозу на тлі масштабної комбінованої далекобійної атаки РФ по Україні, підняли у повітря два F-16 з авіабази у Лаську, а згодом - ще два МіГ-29 з авіабази у Мальборку.

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