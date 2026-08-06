У Польщі анонсували плани з масової депортації українців, - ЗМІ

Популярна польська партія ПіС, що має високі шанси перемогти на наступних виборах, хоче вигнати з країни українських чоловіків, які не мають роботи.

Правопопулістська партія "Право і справедливість" (ПіС), що є однією з найвпливовіших політичних сил у Польщі, оголосила грандіозні плани з депортації українських чоловіків. Про це повідомляє Interia із посиланням на віце-президента партії Тобіаша Бохенського.

Партія підготувала законопроект, який пропонує депортувати з країни всіх українських чоловіків мобілізаційного віку, які не мають легальної роботи.

Крім того, проєкт закону передбачає створення центрів депортації, що за задумом має спростити увесь процес.

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Як пише Interia, у 2025 році Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики повідомляло, що загалом у Польщі зареєстровано трохи більше 11 тисяч безробітних українців. Тоді Міністерство не уточнювало, скільки з цього числа припадає на чоловіків, але оцінки експертів свідчать, що левова частина цього числа - це жінки.

Однак в ПіС переконані, що реальна кількість безробітних українських чоловіків значно більша, оскільки мало хто з них насправді став на біржу праці.

Показово, що свої пропозиції польські праві пояснюють вельми цинічно.

"Для того, щоб Центральна та Східна Європа були безпечними та вільними, Україна має перемогти. Тому одним із перших і найважливіших рішень уряду буде депортація чоловіків, українців призовного віку, які не працюють легально в Польщі. Вони матимуть можливість боротися за свою батьківщину, щоб жахи цієї війни могли швидко закінчитися", – сказав Тобіаш Бохенський.

Інші пропозиції ПіС

Як писав УНІАН, у липні лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що ПіС блокуватиме вступ України до ЄС, якщо Київ не відмовиться від героїзації ОУН та УПА.

У листі до членів партії він визнав підтримку України під час війни, але різко розкритикував рішення Зеленського присвоїти військовій частині ім’я "героїв УПА". Качинський наголосив, що у разі перемоги ПіС на виборах партія використає всі засоби, щоб зупинити інтеграцію України до ЄС на нинішніх умовах.

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