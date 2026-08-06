Румунія змінює течію Дунаю: для чого вона це робить

У четвер Румунія затопила в Дунаї чотири баржі, наповнені камінням, щоб перенаправити воду з річки до свого єдиного діючого атомного реактора, пише Reuters.
Потік Дунаю в Румунії впав до історично низького рівня - 1400 кубічних метрів за секунду, що становить приблизно третину від звичайного середнього показника за серпень.
Державне агентство з управління водними ресурсами заявило, що з 12:00 за Гринвічем розпочне контрольоване занурення чотирьох барж по одній, з метою встановлення бар'єру та перенаправлення води з рукава річки до АЕС. Вплив має буде відчутним через день.
Румунії загрожує дефіцит електроенергії. Місцевий уряд підготував систему поетапного відключення електроенергії для промислових споживачів. Відключення не знадобляться протягом наступних 5-6 днів або доки працюватиме ядерний реактор.
Два реактори АЕС "Чернавода", якою керує румунська компанія Nuclearelectrica, забезпечують п'яту частину виробництва електроенергії в країні. Один вже не працює. Гідроелектростанції також страждають від посухи, а імпорт енергії обмежений подібними умовами в сусідніх країнах.
Nuclearelectrica може зупинити єдиний діючий реактор за п'ять-шість днів, якщо трюк з затонулими баржами не спрацює. Якщо баржі генеруватимуть надлишок води, цей термін продовжується до дев'яти-десяти днів.
Аналітики ING Bank називають дії влади "надзвичайною реакцією, яку не слід плутати з енергетичною стратегією". Вона не створить для Румунії нових генеруючих потужностей.
Зупинки АЕС через обміління річок - головні новини
Рекордно низький рівень води в Дунаї, яка використовується для охолодження турбін АЕС, вже змусив Румунію зупинити один з реакторів. Влада вжила безпрецедентних заходів, щоб зберегти роботу другого реактора, єдиного робочого в країні, включаючи підрив скелі на початку цього тижня.
Критичний рівень води фіксують і на українських водних об’єктах. Проте зупинки АЕС не загрожують Україні, каже УНІАН експерт Станіслав Ігнатьєв - вітчизняна атомна генерація живиться за іншим принципом.