САП відкрила провадження через розголошення даних слідства нардепом, після якого підозрюваний утік з України

За даними САП, за наслідками однієї із публікацій підозрюваній особі стало відомо про те, що до нього вирішується питання про повідомлення про підозру ще до фактичного прийняття такого рішення, внаслідок чого така особа покинула територію України з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розголошення даних досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України.

Про це йдеться в повідомленні САП у Facebook.

"Зокрема, одним із народних депутатів у ЗМІ та соцмережах нещодавно поширено спотворену інформацію щодо ходу та результатів досудового розслідування окремих кримінальних проваджень. Висвітлюючи такі дані, депутат підтверджує власну обізнаність витягами із службових документів НАБУ", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСправа про незадекларовані 4 мільярди: в САП пояснили закриття провадження щодо нардепа Дзензерського

У САП наголосили, що у вказаних документах містились відомості про осіб, суб’єктів господарювання, які можуть бути причетними до низки злочинів та на даний час відпрацьовуються у рамках проведення слідчих дій та міжнародно-правової допомоги, а також інша інформація, яка становить таємницю розслідування та не підлягає розголошенню.

"Характер оприлюдненої інформації свідчить про те, що відповідний народний депутат України отримує відомості, які становлять таємницю досудового розслідування, безпосередньо від службових осіб НАБУ ще на стадії погодження відповідних процесуальних рішень", - підкреслили в прокуратурі.

За даними САП, за наслідками однієї із публікацій підозрюваній особі стало відомо про те, що до нього вирішується питання про повідомлення про підозру ще до фактичного прийняття такого рішення, внаслідок чого така особа покинула територію України з метою уникнення кримінальної відповідальності.

У прокуратурі повідомили, що за фактом розголошення даних досудового розслідування, вчиненого слідчим, працівником оперативно-розшукового органу незалежно від того, чи приймала ця особа безпосередню участь в оперативно-розшуковій діяльності, внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 387 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні вирішено доручити детективам Управління внутрішнього контролю НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Холодницький пішов у відпустку на півтора місяці.