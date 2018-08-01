Адвокат Манафорта заявив, що українські бізнес-партнери вимагали від нього не реєструвати доходи

"Вони вимагали, щоб це було зроблено саме в такий спосіб", - заявив адвокат Манафорта.

Під час засідання суду адвокат Пола Манафорта Томас Зенле заявив, що американський політтехнолог отримував незареєстровані доходи, бо це було умовою його українських бізнес-партнерів.

"Вони вимагали, щоб це було зроблено саме в такий спосіб", - підкреслив на суді Зенле, передає Українська правда.

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За даними слідства, в Україні Манафорт співпрацював із Віктором Януковичем, Рінатом Ахметовим та Сергієм Львочкіним, а також з іншими наближненими до екс-президента людьми.

Оплату за свої послуги в Україні екс-керівник президентської кампанії Дональда Трампа і лобіст інтересів Віктора Януковича в США отримував через таємні схеми.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня почався суд над Полом Манафортом, якого звинувачують у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків за майже 10 років співпраці з колишнім керівництвом України.

Федеральний прокурор на заявив, що Манафорт відкрив понад 30 банківських рахунків у трьох зарубіжних країнах для отримання та приховування своїх доходів з України.