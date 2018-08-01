Регламентний комітет хоче заборонити журналістам знімати депутатів у Раді без їхньої згоди

За словами депутата, зйомка має бути не прихованою для особи, щодо якої здійснюється, а в разі порушення цього правила - записи мають бути вилучені.

Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи ВРУ і далі продовжує виступати за обмеження доступу журналістів до кулуарів парламенту.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики народний депутат Ольга Червакова та опублікувала лист від Регламентного комітету, який надійшов у її комітет.

За словами депутата, Регламентний комітет пропонує вилучати у журналістів відео з депутатами, зняте в Верховній Раді, якщо депутат особисто не дав дозволу на таку зйомку або заперечив проти неї.

«Про це йдеться в листі за підписом очільника комітету Павла Пинзеника на адресу Комітету з питань свободи слова, що надійшов сьогодні. Документ обгрунтовує рішення про створення "гетто" для журналістів на третьому поверсі парламентської будівлі», - повідомила вона.

Червакова зазначила, що Регламентний комітет пропонує, що «зйомка, яка проводиться відкрито, має бути не прихованою (не таємною) для особи, щодо якої здійснюється ця зйомка. Припускається зйомка особи без її згоди, якщо вона проводиться, зокрема, відкрито в публічних місцях, поки особа, яку знімають на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку не висловить своє заперечення щодо цього, у такому разі зйомка повинна бути припинена, а моменти запису з участю цієї особи вилучені».

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«Вилучені!! Тобто, комітет з питань регламенту вважає законним і правильним те, що Кримінальним Кодексом трактується як злочин, а Конституцією і законом про інформацію - як цензура. 171 стаття Кримінального кодексу чітко говорить, що незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів - це три роки тюрми. А вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків - чотири роки», - прокоментувала пропозицію Регламентного комітету Червакова.

Депутат зауважила, що зйомки в кулуарах Регламентний комітет вважає такими, що можуть порушити права депутатів і називає їх "непоодинокими випадками":

При цьому зазначає, що комітет вважає, що «непоодинокими є випадки, коли проводиться аудіо- та відеофіксація розмов народних депутатів поза місцями проведення офіційних заходів, засідань, брифінгів, прес-конференцій тощо" і вимагає "привести у відповідність до закону" діяльність представників ЗМІ в парламенті, оскільки "виконання журналістами своїх професійних обов'язків не повинно виходити за межі конституційних принципів, згідно з якими, не допускається збирання, зберігання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди".

Червакова зазначила, що при цьому Регламентний комітет жодним чином не уточнює, що розмова депутата в кулуарах парламенту не є конфіденційною інформацією в розумінні закону про інформацію.

Депутат вважає, що пропоновані регламентним комітетом «вилучення у журналіста матеріалів про депутата, знятих в кулуарах - це цензура і перешкоджання діяльності журналіста, яке є кримінальним злочином».

При цьому зазначає, що «приватний простір депутата не може бути тотожнім приватному простору пересічного громадянина. Депутат - це публічна особа, а відтак - застосовувати до нього норми про захист фізичних осіб є невіглаством. Про це говорить буква закону та ратифіковані Україною міжнародні документи».

«Отже, межа відкритості політичного діяча чи іншої публічної особи є значно ширшою, ніж окремої пересічної особи. Шкода, що Регламентний комітет закликає до вчинення кримінальних злочинів замість цивілізованого діалогу з медіа», - зазначає Червакова.

Раніше УНІАН повідомляв, що Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України рекомендував Апарату ВР підготувати пропозиції щодо вільного доступу до кулуарів депутатів, а для журналістів – створення окремого прес-центру на іншому поверсі.