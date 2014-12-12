Венеціанська комісія готується пом'якшити критичний висновок щодо люстрації в Україні - джерело

Про це повідомило джерело, ознайомлене з переговорами, які розпочалися вчора у Венеції, повідомляє «Європейська правда».

"Найімовірніше, будуть зміни. Деталі узгодять лише у п’ятницю", - запевнив співрозмовник.

За даними джерел, текст попереднього висновку ВК, який був офіційно надісланий в Київ для ознайомлення більше тижня тому, є надзвичайно критичним. У підсумковому розділі документа немає жодного пункту про відповідність закону нормам Ради Європи, а є лише критика та зауваження на адресу люстраційного закону.

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Наразі незрозуміло, які саме зміни очікуються в документі. Враховуючи його виключно негативну тональність, висновок ВК щодо закону гарантовано не стане позитивним. Між тим, не виключено, що рівень негативу в ньому буде збалансовано фразами про допустимість люстрації.