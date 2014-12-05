В Україні люстрували 357 чиновників найвищого рівня

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко. "Станом на сьогоднішній день в єдиний реєстр люстрированих осіб внесено 357 чиновників. Це виключно керівники найвищого рівня, які потрапили під беззастережну люстрацію. Велика кількість людей звільнилися за власним бажанням до набрання чинності закону, не бажаючи попадати в цей перелік, але на них також поширюються заборони, і вони не можуть обіймати будь-які державні посади протягом наступних 10 років", - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня набув чинності закон "Про очищення влади" (люстрації).