Янукович-молодший вивів свій готель «Братислава» на Лондон і Кіпр

Про це йдеться в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, повідомляє INSIDER.

Раніше 51% акцій готелю належало ТОВ "Келіс Консалтинг", а 41,4% - ТОВ "БАМ Строй" (яке засвітилося у виведенні майна Міноборони в Донецьку у приватну власність).

Власники "Братислави" пов'язані з бізнесом Олександра Януковича, який наразі оголошений в розшук і переховується в Росії. Сьогодні колишній український бізнесмен судиться в суді ЄС, вимагаючи зняття з нього санкцій.

Як відомо, старший син колишнього президента України в часи його правління активно розвивав готельний бізнес. У готельний холдинг Януковича мало увійти 15 готелів - від хостелів до готелів класу де-люкс. У їх числі "Шахтар" і "Єва" в Донецьку, "Братислава" у Києві.

Новими власниками київського готелю стали чотири компанії: дві з Лондона, та по одній з Шотландії і Кіпру.

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Зокрема, на лондонські компанії Tagor Trade Ltd та Anglia Central Llp записали 24% та 20,7% відповідно. Шотландська Kellano Inter Lp отримала 24%, а кіпрська Calamesanto Ltd – 23,7%.

Tagor Trade створено в липні 2014 року в Лондоні. Її директором є Джордж Кастілло - громадянин Белізу. Кінцевим бенефеціаром компанії записана ще одна юрособа з Лондона – Oloniya Ltd. Інформація про інших учасників відсутня.

Трьохзірковий готель "Братислава" знаходиться на лівому березі Дніпра та експлуатує 337 номери. За 2013 рік отримав 21 млн грн. чистого прибутку.