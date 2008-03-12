За гроші донорів уряд лікуватиме українців від фобій стосовно НАТО

Уряд розраховує отримати від донорів на інформаційну кампанію про переваги членства в НАТО близько 15 мільйонів гривень. Утричі менше коштів на це передбачено в держбюджеті. За ці гроші створять мережу інформаційних центрів НАТО, щоб подолати фобії українців стосовно Альянсу. Про це в інтерв’ю « Німецькій хвилі » повідомив заступник голови парламентського комітету з європейської інтеграції, депутат від БЮТ Сергій Шевчук.

«Кулькова» кампанія «Проти НАТО» у сесійній залі парламенту підігріла інтерес українців до НАТО і збільшила кількість прихильників Альянсу, стверджує Сергій Шевчук. За його словами, уряд планує розгорнути потужну інформаційну кампанію про переваги вступу до Альянсу. «Завдання уряду задовольнити запити молоді про НАТО. Розказати, що це не той військовий блок як за часів Радянського Союзу, а в умовах глобалізації співпраця з цією структурою може принести Україні користь». Шевчук переконує, що гроші використають за призначенням, їх розподілятимуть за результатами тендеру як між державними, так і між громадськими організаціями, які популяризуватимуть НАТО серед українців. Натомість опозиція незгодна з тим, щоб платникам податків за державний кошт розповідали тільки про одну безпекову організацію. «А чому за ці кошти українцям не розповідати про всі оборонні структури,які є у світі і про переваги позаблокового статусу України. І тоді, якщо ми демократична держава, люди самі обиратимуть, що їм потрібно», – каже депутат­«регіонал» Вадим Колісниченко. На це «б’ютівець» Шевчук нагадав регіоналові Колісниченку про даремно витрачені кошти на популяризацію Єдиного економічного простору на теренах СНД.