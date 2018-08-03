У Москві під адміністрацією Путіна активісти влаштували пікет на підтримку Сенцова (відео)

За даними російських ЗМІ, на масові пікети у центрі Москви дозволи отримати не вдається.

У Москві під адміністрацією Володимира Путіна активісти влаштували одиночний пікет на підтримку Сенцова.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

По черзі один за одним вони виходили із плакатами, час від часу до активістів підходила поліція, перевіряла документи та переписувала паспортні дані.

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За даними російських ЗМІ, на масові пікети у центрі Москви дозволи отримати не вдається.

За полярним колом Олег Сенцов голодує вже 82-й день з єдиною вимогою, аби Кремль звільнив усіх українських політв`язнів.