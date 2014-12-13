Клімкін зустрінеться з міністрами закордонних справ країн ЄС
00:54, 13 грудня 2014Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у понеділок зустрінеться з групою міністрів закордонних справ країн ЄС.
REUTERS
Ця зустріч пройде у форматі так званої "групи друзів України", - повідомив у п'ятницю в Брюсселі постійний представник України в ЄС, посол Костянтин Єлісєєв.
За його словами, вже про свою участь у цьому заході оголосили майже двадцять міністрів закордонних справ країн ЄС.
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Як відомо, 15 грудня в Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, а також перше засідання Ради асоціації за участю прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.
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