"Кіборги" не дуже вірять в успіх чергових мінських переговорів

02:30, 13 грудня 2014
Політика
0 0

"Кіборг" Ведмідь говорить, що терористи не стільки хочуть створити нову державу, як помститися за вбитих. А тому мінські домовленності навряд чи будуть успішними у плані припинення вогню

минск переговоры / РИА Новости

Про це він сказав у ефірі Еспресо.TV

"Я сподіваюся, вірю, але віриться слабо з досвіду на момент мого перебування там - це все була фікція, весь світ цей ...

Хтось з їхнього боку втратив рідних, близьких - жага помсти, крові. Плюс - там же серед них багато неадекватних людей під усякими наркотичними засобами. Тобто ті об'єкти, які ми звільняли, знаходили там гори шприців. Що з такою людиною ти домовишся? ", - сказав він.

І додав, що після одуження, все одно повернеться на захистні позиції українських "кіборгів". 

Читайте такожКучма поки що не бачить сенсу проводити переговори із бойовиками

"Ну звичайно, після закінчення реабілітації планую повернутися - там мої хлопці. Я сумую за ними, вони за мною", - додав "Ведмідь". 

Нагадаємо, оголошене Петром Порошенком припинення вогню не принесло очікуваного миру на Сході. Терористи продовжують обстріли позицій збройних сил України та добровольців. Хоча інтенсивність вогню знизилася, бої тривають.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter