"Кіборги" не дуже вірять в успіх чергових мінських переговорів

Про це він сказав у ефірі Еспресо.TV.

"Я сподіваюся, вірю, але віриться слабо з досвіду на момент мого перебування там - це все була фікція, весь світ цей ...

Хтось з їхнього боку втратив рідних, близьких - жага помсти, крові. Плюс - там же серед них багато неадекватних людей під усякими наркотичними засобами. Тобто ті об'єкти, які ми звільняли, знаходили там гори шприців. Що з такою людиною ти домовишся? ", - сказав він.

І додав, що після одуження, все одно повернеться на захистні позиції українських "кіборгів".

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"Ну звичайно, після закінчення реабілітації планую повернутися - там мої хлопці. Я сумую за ними, вони за мною", - додав "Ведмідь".

Нагадаємо, оголошене Петром Порошенком припинення вогню не принесло очікуваного миру на Сході. Терористи продовжують обстріли позицій збройних сил України та добровольців. Хоча інтенсивність вогню знизилася, бої тривають.