Яценюк їде до Брюсселя, де відвідає засідання Ради Асоціації Україна-ЄС і штаб-квартиру НАТО

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в рамках поїздки до Брюсселю у понеділок, 15 грудня здійснить візит до штаб-квартири НАТО. Про це Європейській правді повідомили в представництві України при Північно-Атлантичному альянсі.

Яценюк вже вдруге відвідає розташування НАТО як прем'єр, вперше він був там у березні поточного року. До цього у стосунках українського уряду з Альянсом була більше ніж п'ятирічна пауза – попередня зустріч такого рівня проходила в Брюсселі у 2008 році, за прем’єрства Юлії Тимошенко.

Переговори Яценюка з Генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом відбудуться надвечір, після завершення участі Яценюка у Раді Асоціації Україна-ЄС та інших зустрічах у інституціях Євросоюзу.

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"На порядку денному зустрічі відновлення курсу на євроатлантичну інтеграцію та першочергові кроки для зближення України з НАТО, насамперед адаптація до стандартів НАТО національної нормативно-правової бази з питань статусу та взаємодії збройних сил", - розповів Європейській правді заступник глави місії України при НАТО Єгор Божок.

Також, за його словами, обговорюватиметься реформування відповідно до стандартів НАТО оборонного і безпекового секторів, оборонно-промислового комплексу та Збройних сил України; розвиток взаємосумісності української армії та сил Альянсу; розвиток спроможностей України у сфері кібер-захисту; плани взаємодії України з НАТО на зазначених напрямах та залучення відповідної консультативної, практичної та матеріально-технічної допомоги з боку Альянсу, зокрема Річна національна програма Україна-НАТО на 2015 рік та Дорожня карта поглиблення взаємосумісності між Збройними силами України та НАТО на 2015-2016 роки.

Також будуть обговорюватися посилення дипломатичного представництва НАТО в Україні та подальша допомога з боку НАТО для протидії гібридній війні Росії проти України.