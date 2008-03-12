Часові рамки вступу України і Грузії в НАТО визначать у Бухаресті?

На саміті НАТО в Бухаресті буде визначено часові рамки вступу України та Грузії до Альянсу.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це заявив помічник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Деніел ФРІД, який виконує також обов`язки заступника держсекретаря у політичних справах.

"Україна та Грузія не готові до членства в НАТО просто зараз, що вони самі й усвідомлюють. Але ми можемо допомогти їм підготуватися. Визначення часових рамок буде ключовим питанням на саміті альянсу в Бухаресті", - сказав Д.ФРІД, виступаючи у вівторок на слуханнях в американському сенаті.

Відповідаючи на запитання одного з сенаторів про те, що думають про це члени Альянсу, Д.ФРІД зазначив: "Різні країни мають різні думки, і дискусія триває. Ми працюємо з нашими союзниками".

За його словами, критерієм під час ухвалення рішення є інтереси України, Грузії та НАТО, а не "тиск ззовні". Д.ФРІД наголосив, що "дебати тривають, і це непросте правове питання".

Як повідомляв УНІАН, у середині січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і спікер Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК надіслали лист керівництву НАТО з проханням про приєднання до ПДЧ. Україна розраховує, що рішення про приєднання може бути ухвалено на квітневому саміті НАТО в Бухаресті.

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ також звернувся до керівництва НАТО з листом про приєднання його країни до ПДЧ.

6 березня керівники МЗС країн-членів НАТО на засіданні в Брюсселі не ухвалили жодного рішення щодо приєднання України та Грузії до ПДЧ, і розгляд питання автоматично перенесено на саміт НАТО в Бухаресті 2-4 квітня.