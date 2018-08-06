Остання спроба Москви перешкодити створенню автокефальної церкви в Україні: патріарх Кирило поїде до Варфоломія

Напередодні візиту патріарха РПЦ до Вселенського патріарха варто чекати всіляких провокацій в Україні, адже Гундяєву потрібні будуть "аргументи" і "відповідна картинка".

Московський патріарх Кирило 31 серпня відвідає Стамбул і зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм.

Про це у Facebook повідомив прес-секретар УПЦ КП архієпископ Євстратій (Зоря) з посиланням на Офіс генерального секретаря Священного Синоду Константинопольського патріархату.

"Офіс Генерального секретаря Священного Синоду Константинопольського Патріархату офіційно підтвердив, що 31 серпня відвідає Стамбул Московський патріарх Кирило. Візит відбудеться "на його прохання"", - написав Зоря.

Також повідомляється, що під час візиту відбудуться зустрічі з Патріархом Варфоломієм і "компетентними органами Матері-Церкви з питань, що становлять взаємний інтерес".

Керівник групи «Інформаційне опір» Дмитро Тимчук назвав майбутній візит останньою спробою Москви "натиснути на Вселенського Патріарха Варфоломія і залякати його з "українського питання" напередодні засідання Собору єпископату Вселенського Патріархату, який пройде 1-3 вересня".

"Візит Гундяєва, над яким згущуються хмари, більше для спроби виправдання самого себе перед Кремлем - "Я зробив все що міг". Тому що на Фанарі всі ці кроки Москви прораховані і добре видно, і вони не здатні змінити подальшу позицію Вселенського патріархату", - вважає Тимчук.

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"Напередодні візиту патріарха РПЦ до Вселенського патріарха варто чекати всіляких провокацій в Україні, так як Гундяєву потрібні будуть "аргументи" і "відповідна картинка", від вандалізму і нападів на храми екзерхата РПЦ в Україні до фактів "утисків віруючих", - заявив Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, раніше Філарет озвучив можливі строки надання Томосу про автокефалію.