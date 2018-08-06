У звільненого з російської колонії українського політв'язня зламана рука - Денісова

Український омбудсмен Людмила Денісова зазначила, що Костенко пройде медичне обстеження.

Кримчанин Олександр Костенко, якого звільнено з російської колонії, повідомив уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій, що у нього зламана рука.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно поговорила телефоном із Олександром Костенком. Він дуже втомлений, говорити йому важко. Каже, що в нього зламана рука, і він потребує допомоги. Подякував за піклування. Він обов'язково пройде медичне обстеження і всю необхідну реабілітацію», - зазначила вона.

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«Адже мандат уповноваженого - це захист кожного громадянина України. Ми рятуємо своїх громадян в будь-якій ситуації», - наголосила Денісова.

Як повідомляв УНІАН, кримського активіста Костенка 3 серпня було звільнено з російської в'язниці. Очікується, що сьогодні надвечір він прибуде до Києва.

Після звільнення Костенка у соціальних мережах з’явилася інформація про те, що Служба безпеки України у 2014 році затримувала його за підозрою у тероризмі та пособництві російським спецслужбам. За повідомленнями, Костенко був заарештований і звільнений під заставу. Після чого він втік до окупованого Криму, де і був затриманий.

Денісова заявила, що Костенко є політичним в'язнем відповідно до постанови ВР. «Якщо щодо нього є якісь претензії у правоохоронних органів, то, будь ласка, з'ясовуйте їх, і приймайте рішення стосовно Олександра Костенка», - зазначила вона.

Довідка УНІАН. Костенка звинувачували в тому, що під час Євромайдану у 2014 році в Києві він нібито заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут». Крім того, він нібито без передбаченого законом дозволу незаконно зберігав нарізний ствол.

У травні 2015 року так званий «Київський районний суд Сімферополя» засудив Костенка за обвинуваченням у незаконному зберіганні вогнепальної зброї до позбавлення волі строком 4 роки і 2 місяці. Пізніше в апеляційних інстанціях цей строк було зменшено до 3 років і 6 місяців.

Костенко не визнав своєї провини. Він відбував термін покарання в колонії міста Кірово-Чепецьк Кіровської області.