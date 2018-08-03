У Росії звільнили з колонії українського політв'язня

Наразі Олександр Костенко у супроводі консула прямує до посольства України у Москві.

Український політв'язень Олександр Костенко вийшов на свободу з колонії у Кірово-Чепецьку Кіровської області Росії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Олександра Костенка, який відбував покарання у Росії в Кірово-Чепецьку Кіровської області, сьогодні звільнили", - написала омбудсмен.

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Вона нагадала, що Костенко - кримчанин, був активістом Євромайдану. Після його повернення на анексований півострів у 2014 році колишній співробітник кримського "Беркуту", який на той момент вже працював в окупаційних силових структурах Криму звернувся із заявою в ФСБ, що Олександр кинув у нього камінь під час Євромайдану, коли той знаходився при виконанні службових обов'язків по охороні громадського порядку.

У травні 2015 року так званий Київський районний суд окупованого Сімферополя засудив Костенка за статтею 222 ч. 1 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї) до покарання строком на 4 роки і 2 місяці. Пізніше в апеляційних інстанціях цей строк було зменшено до 3 років і 6 місяців.

"Наразі він вже під захистом української влади. Олександр знаходиться з Консулом України і вони прямують до Москви в Посольство України в РФ. Він під юрисдикцією нашої країни", - додала Денісова.